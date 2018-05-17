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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 18:13 17.05.2018 - 18:13

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) подала иск в Европейский суд к ряду стран Евросоюза в связи с нарушением ими требований к качеству воздуха.

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Венгрия и Румыния, где постоянно превышаются действующие в ЕС нормы содержания окиси азота в воздухе, так и не представили меры по сокращению загрязнений, вызываемых, главным образом, транспортом, но также и промышленными предприятиями, отмечают в Еврокомиссии.

ЕК также усилила давление на власти Германии, Италии, Люксембурга и Великобритании, которые, по мнению регулятора, пренебрегли принятыми в ЕС правилами и допустили продажу автомобилей Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV, не соответствующих стандартам по уровню выбросов.

Ответ европейских властей на "дизельный скандал", разгоревшийся вокруг Volkswagen, оказался довольно мягким, тогда как в США немецкий автопроизводитель был оштрафован на миллиарды долларов и получил массу исков.

Брюссель впервые подал иск к странам ЕС в связи с проблемой загрязнения воздуха, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным ЕК, допустимые лимиты загрязнения воздуха превышены более чем в 130 городах 23 из 28 стран ЕС. Загрязнение окружающей среды в Европе является причиной преждевременной смерти порядка 400 тыс. человек в год, утверждают в ЕК.

С начала этого года регулятор активно обсуждал необходимость решения проблемы загрязнения воздуха с девятью членами ЕС - в их число вошли, помимо стран, к которым предъявлен иск, Чехия, Словакия и Испания. ЕК требовала от этих государств принятия мер, которые позволили бы им соблюдать требования к норме содержания окиси азота в воздухе, принятые в 2010 году, а также действующие с 2005 года требования к содержанию в воздухе мелкодисперсной пыли.

ЕК не стала предъявлять иск к Чехии, Словакии и Испании, посчитав, что эти три государства принимают необходимые меры, отмечается в заявлении регулятора.

Странам, которые указаны в иске, могут грозить штрафы в сотни миллионов евро, однако такие штрафы могут быть наложены лишь в результате длительных юридических баталий, отмечает источник WSJ.

Европейскому суду в среднем требуется два года, чтобы вынести судебное решение, однако в этом случае он может поторопиться, учитывая, что проблема загрязнения воздуха связана с влиянием на здоровье граждан, отмечают эксперты.

В случае, если суд согласится с претензиями Еврокомиссии, государствам придется принимать активные меры для снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Служба финансово-экономической информации

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