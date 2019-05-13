Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 13:25

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что одобрила создание совместного предприятия итальянским Tenaris S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге и российским ПАО "Северсталь".

В коммюнике отмечается, что это решение соответствует регламенту ЕС о слияниях предприятий.

"Совместная компания построит и будет эксплуатировать завод в Российской Федерации по производству и поставке некоторых видов трубной продукции для нефтегазовой промышленности в Российской Федерации и в Содружестве Независимых Государств", - говорится в сообщении.

В нем дается пояснение, что Tenaris занимается производством и поставкой бесшовных и сварных трубных изделий и сопутствующими услугами для нефтегазовой отрасли.

"Северсталь", в свою очередь, занимается добычей сырья для металлургии, а также производством и поставками металлопродукции.

"Комиссия пришла к выводу, что предлагаемая сделка не вызовет проблем с конкуренцией, учитывая, что будущее совместное предприятие не будет иметь каких-либо активов или осуществлять какие-либо продажи на территории Европейского экономического пространства", - сообщают в Брюсселе.

ЕК уточнила, что транзакция была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры одобрения слияний.

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