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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 9:28 29.06.2018 - 09:28

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия полностью поддерживает ответные меры против США после того, как Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, говорится в документе, опубликованном по итогам первого дня саммита Евросоюза.

"В ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС, которые не могут быть оправданы вопросами национальной безопасности, Европейская комиссия полностью поддерживает введение балансирующих мер, мер потенциальной защиты наших рынков, а также обращение с иском в ВТО", - отмечается в документе.

С 1 июня США отказались от беспошлинного импорта стали и алюминия из ЕС, что стало причиной масштабных торговых споров между Вашингтоном и Брюсселем. В ответ на действия США с 22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

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