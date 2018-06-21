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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:57 21.06.2018 - 12:57

Брюссель. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия дала первые разъяснения своих планов размещения прибывающих по морю мигрантов в лагерях за пределами ЕС и отметила, что Италия в течение долгого времени несет гораздо более тяжелую нагрузку, чем ее соседи по ЕС, в том, что касается поиска и спасения мигрантов на море.

"Италия теперь имеет право требовать изменений. Международные правила (высадки спасенных на море - ИФ) неясны. Никто не признает своей вины. И в конечном счете страдает население. Это несправедливо", - сказал член ЕК по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в четверг в Брюсселе, представляя журналистам предложения ЕК к неформальному совещанию руководителей ряда стран ЕС по миграции и предоставлению убежища 24 июня.

Поэтому, по его словам, Еврокомиссия обсуждала с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной организацией по миграции, как можно было бы запустить региональный план высадки спасаемых на море.

"Мне это видится как соглашение между странами, расположенными вокруг Средиземноморья, позволяющее людям получать защиту, которой они заслуживают, и достойное обращение, которого они заслуживают. Но это означает также, что отправиться в путь на судне не обязательная гарантия получить билет на въезд в ЕС. То есть такой подход должен сочетаться с мерами добровольного возвращения. Нужно также умножить усилия по размещению (просителей убежища - ИФ) и улучшить финансирование", - пояснил Д.Аврамопулос.

Он уточнил, что при этом требуется уважение международных правил и самых строгих норм, относящихся к правам человека.

"Мы изучим эти возможности, чтобы видеть, в какой степени государства-члены готовы участвовать в этом процессе в ближайшие дни", - сказал еврокомиссар.

Говоря об обсуждаемых планах обустройства за пределами границ ЕС центров селекции мигрантов с целью определения их соответствия европейским требованиям к просителям убежища, Д.Аврамопулос подчеркнул: "Я хочу, чтобы меня очень ясно поняли: я против Гуантанамо для мигрантов. Это противоречило бы нашим европейским ценностям. А об этом не может быть и речи. Это не то, что мы обсуждаем и предлагаем. И я могу вам заявить, что Женевская конвенция все еще существует, и мы ею руководствуемся".

По его словам, соответствующие страны хотят сотрудничать по этому вопросу, и ЕС начал с ними диалог, но не намерен ничего им диктовать.

Он назвал первые результаты в Нигере "великолепным примером сотрудничества". И даже в Ливии, считает Д.Аврамопулос, несмотря на хаотичную обстановку, удалось обеспечить мигрантам возможность возвращения в свои страны. То же самое ЕС желает сделать в других странах Африки, вопрос уже обсуждался, в частности, с Марокко и Тунисом. Член ЕК заверил, что Брюссель "до сих пор получал очень позитивные сигналы".

При этом он отметил, что на данной стадии не может назвать какую-либо страну Северной Африки, которая бы выразила желание участвовать в региональной программе высадки беженцев, это еще предстоит с ними обсуждать. "Никто не выразил своего желания, потому что еще не было сделано официальных предложений. (...) Ничего конкретного пока нет", - добавил Д.Аврамопулос.

"Идея не в том, чтобы высаживать людей в какой-то стране и дальше предоставлять их самим себе, перекладывая ответственность на соответствующую страну. Речь идет о том, чтобы люди прибывали на берег в безопасных условиях в безопасные места. Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев смогут тогда действовать на местах, чтобы следить за размещением в Европейском союзе людей, которые действительно нуждаются в защите, и обеспечивать добровольный возврат в достойных условиях тем, кто не имеет права оставаться в Европе", - разъяснил Д.Аврамопулос предложение Еврокомиссии.

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