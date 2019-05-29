Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 13:21

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии (ЕК) считают, что Албания и Северная Македония выполняют необходимые условия для начала переговоров о вступлении этих стран в ЕС, сообщается в коммюнике ЕК в связи с утверждением ежегодной оценки выполнения реформ в странах Западных Балкан и Турции.

"Прошедший год был годом позитивных перемен в регионе. Албания и Северная Македония продемонстрировали твердую приверженность продвижению по пути к ЕС и достигли конкретных результатов, которые должны быть необратимыми. Вот почему мы рекомендуем сегодня, чтобы Совет ЕС начал переговоры о присоединении к ЕС с Албанией и Северной Македонией", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Албания и Северная Македония воспользовались возможностью и реализовали реформы, особенно в областях, которые Совет определил как ключевые в июне 2018 года", - говорится в документе к докладу о ежегодной оценке Могерини и члена ЕК по переговорам о расширении Йоханнеса Хана.

"В связи с тем, что был достигнут значительный прогресс, и выполнение требований значительно продвинулось, Комиссия сегодня рекомендовала Совету начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией", - сообщается в коммюнике.

Далее Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии и примет решение о переговорах.

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