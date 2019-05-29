*** Переговорный процесс займет годы

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Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии (ЕК) считают, что Албания и Северная Македония выполняют необходимые условия для начала переговоров о вступлении этих стран в ЕС, сообщается в коммюнике ЕК в связи с утверждением ежегодной оценки выполнения реформ в странах Западных Балкан и Турции.

"Прошедший год был годом позитивных перемен в регионе. Албания и Северная Македония продемонстрировали твердую приверженность продвижению по пути к ЕС и достигли конкретных результатов, которые должны быть необратимыми. Вот почему мы рекомендуем сегодня, чтобы Совет ЕС начал переговоры о присоединении к ЕС с Албанией и Северной Македонией", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Албания и Северная Македония воспользовались возможностью и реализовали реформы, особенно в областях, которые Совет определил как ключевые в июне 2018 года", - говорится в документе к докладу о ежегодной оценке Могерини и члена ЕК по переговорам о расширении Йоханнеса Хана.

"В связи с тем, что был достигнут значительный прогресс, и выполнение требований значительно продвинулось, Комиссия сегодня рекомендовала Совету начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией", - сообщается в коммюнике.

Позже на пресс-конференции Могерини подчеркнула, что решение было принято по итогам "внимательной и честной процедуры оценки ситуации". Она напомнила, что начало переговоров о вступлении этих стран в ЕС - это первый этап длительного процесса. "Речь не идет о том, чтобы они вступили завтра", - заявила Могерини.

Со своей стороны Хан на пресс-конференции сказал, что речь идет о сложной процедуре, которую и в случае с ранее вступившими в ЕС странами не удалось завершить быстро. "Это длительный процесс. Мы говорим о нескольких годах", - заявил член еврокомиссии.

Также он призвал не забывать, что у каждой страны - свой темп при проведении переговоров о вступлении в Евросоюз.

Далее Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии и примет решение о переговорах.

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