Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 14:27

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II в минувшие выходные впервые появилась на публике с момента введения в стране режима изоляция из-за коронавируса, сообщило в понедельник издание The Guardian.

Королеву запечатлели при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка - любимой королевской резиденции. Она каталась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн породы Fell Pony.

На Елизавете II были цветной платок, твидовый пиджак, брюки для верховой езды, ботинки и белые перчатки.

Фотографии королевы были опубликованы в воскресенье на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Как отмечает The Guardian, Елизавета II регулярно занимается верховой ездой. Также королева на протяжении всего правления собирает для королевских конюшен чистокровных скаковых лошадей.

1ви аю ри

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