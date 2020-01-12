Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 12:17

Лондон. 12 января. ИНТЕРФАКС - Британская королева Елизавета II планирует в понедельник, 13 января провести встречу со своим внуком принцем Гарри, герцогом Сассекским, для обсуждения его решения оставить часть монарших обязательств, передают в воскресенье британские СМИ.

Ожидается, что встреча состоится в частной усадьбе Виндзоров - в Сандрингемском дворце в восточной части Англии. На ней также будут присутствовать сын королевы и отец принца Гарри - принц Уэльский Чарльз, а также его старший брат - принц Уильям, герцог Кембриджский.

Эта встреча, отмечает канал Sky News, станет первой после того, как принц Гарри и его супруга Меган объявили о намерении отказаться от выполнения обязанностей "старших членов" королевской семьи Британии, прийти к частичной финансовой независимости и жить "на два дома": в Британии и в Северной Америке.

Кроме того, в формате видеоконференции в беседе, как ожидается, примет участие супруга принца Гарри Меган Маркл. В настоящее время она находится в Канаде.

По данным газеты The Sunday Times, члены королевской семьи будут обсуждать, какую сумму герцог и герцогиня Сассекские будут получать от дворца, их титулы, а также, какие коммерческие соглашения им будет позволено заключать.

Источник Sky News сообщает, что требование королевы Елизаветы II заключается в том, чтобы все противоречия были разрешены в течение ближайших нескольких дней, а не затягивались на недели обсуждений.

Канал отмечает, что как правило, о встречах между членами британской королевской семьи СМИ не уведомляют, и они всегда происходят за закрытыми дверями, однако об этой встрече британским журналистам сообщили.

О своем решении принц Гарри и Меган Маркл объявили ранее на этой неделе. Перед публичным заявлением они не консультировались с Букингемским дворцом. Во дворце новость восприняли "с ошеломлением", отмечали британские СМИ.

1эф ки

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