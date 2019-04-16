Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 14:53

*** Лидер лейбористов опасается аналогичной трагедии в Вестминстере

Лондон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокое сожаление в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери и отметила выдающуюся работу французских пожарных.

"Мы с Принцем Филиппом были глубоко опечалены, когда увидели фотографии пожара, который бушевал в Соборе Нотр-Дам", - приводят британские СМИ выдержки из заявления Елизаветы II.

"Я выражаю искреннее восхищение работой экстренных служб, которые рисковали жизнью, чтобы спасти важный национальный памятник", - отмечается в сообщении королевы Великобритании.

Между тем, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Вестминстерский комплекс может повторить судьбу Нотр-Дама.

"Состояние здания очень плохое в Вестминстере, и риск пожара, очевидно, велик. В особенности, для здания, в котором так много деревянных конструкций", - отметил Дж.Корбин.

При этом он сказал, что очень тяжело видеть как "величие и красота" таких зданий, как Нотр-Дам, "рушатся".

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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