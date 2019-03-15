Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 13:44

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II заявила, что глубоко опечалена новостями о нападениях на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, и выразила соболезнования близким погибших.

"Я глубоко опечалена сегодняшними ужасающими событиями в Крайстчерче. Мы с принцем Филиппом выражаем соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Букингемского дворца.

"Я также отдаю должное службам экстренной помощи и волонтерам, которые оказали помощь пострадавшим. В это трагическое время мои мысли с новозеландцами", - добавила королева.

Новая Зеландия является членом британского Содружества наций, и ее жители признают Елизавету II своей королевой.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.

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