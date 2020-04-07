Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II направила послание со словами поддержки беременной невесте британского премьера Бориса Джонсона Кэрри Саймондс, а также всей его семье.
"Ранее во вторник королева отправила послание Кэрри Саймондс и его семье", - говорится в сообщении Букингемского дворца.
В нем отмечается, что Елизавета II желает Джонсону, проходящего в больнице лечение от коронавируса, скорейшего и полного выздоровления.
Внук Елизаветы II gринц Уильям также во вторник направил премьеру страны свои наилучшие пожелания.
"Наши мысли с премьер-министром и его семьей, который, как и многие в Великобритании и во всем мире, оказались затронуты коронавирусом. Мы желаем ему быстрого выздоровления в это сложное время", - приводит Кенсингтонский дворец слова принца в Twitter.
Накануне вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. При этом Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.
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