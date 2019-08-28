Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 16:38

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

В заявлении канцелярии королевы, опубликованном местными СМИ, говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что в при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

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