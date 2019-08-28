Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 17:47

(расширенная версия сообщения от 17:38, добавлены подробности)

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

В заявлении канцелярии королевы, опубликованном местными СМИ, говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

Как отмечает BBC, наиболее реалистичным вариантом оппозиция до маневра Джонсона считала возможность принятия документа, который обяжет правительство Британии просить Евросоюз предоставить Лондону новую отсрочку вступления в силу 50-ой статьи Лиссабонского договора. Такой вариант позволил бы в очередной раз перенести Brexit на более поздний срок.

Прошение Джонсона вызвало критику у его британских политиков. Так, лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановку работы парламента неприемлемой. Он пообещал, что первое, что сделает парламент, когда вернется с каникул и проведет заседание 4 сентября, - попытается предотвратить действия Джонсона. Также, по словам Корбина, парламент попытается выразить вотум недоверия главе правительства.

Также Джонсона раскритиковали лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон, первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, сопредседатель Партии зеленых Англии и Уэльса Джонатан Бартли, вице-президент Шинн Фейн Мишель О'Нилл.

Сам же Джонсон отрицает, что этот шаг связан именно с желанием вывести Великобританию из ЕС без согласованной сторонами сделки, регламентирующие их взаимоотношения в ключевых сферах.

Британские СМИ также указывают на то, что технически Джонсон не сделал ничего необычного: как новый премьер-министр, занявший пост в июле, он должен обозначить пред парламентом свои политические приоритеты. Приостановка работы парламента перед подготовкой текста для королевы является обычной практикой, отмечают СМИ.

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