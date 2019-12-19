Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 12:41

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II в четверг прибыла в Вестминстерский дворец для того, чтобы выступить с речью на официальной церемонии открытия сессии парламента, сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, в речи королева обратит особое внимание на тему здравоохранения.

Во дворце королеву сопровождает ее сын - принц Чарльз.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Ранее британские СМИ сообщали, что правительство Великобритании намерено представить выработанное британским премьером Борисом Джонсоном и ЕС соглашение по Brexit в парламенте в пятницу 20 декабря.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

1ви ар

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