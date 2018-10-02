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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 21:18 02.10.2018 - 21:18

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Во Франции в честь известного французского шансонье Шарля Азнавура проведут на этой неделе официальную национальную церемонию прощания, сообщает телеканал "Франс-24" со ссылкой на Елисейский дворец.

Мероприятие состоится утром в пятницу, 5 октября, в Доме Инвалидов в Париже.

Между тем, ранее во вторник телеканал БФМ-ТВ сообщал, что родственники певца выступили против проведения подобного мероприятия.

Известный французский шансонье Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности. Ожидается, что он будет похоронен в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа.

Ш.Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

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