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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 11:01 14.09.2018 - 11:01

Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Епископ Солсберийский Николас Хольтэм выразил сомнения относительно того, что двое подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии действительно посещали собор в Солсбери.

"Это все не кажется правдоподобным, не правда ли", - сказал Н.Хольтэм в эфире радиостанции Би-би-си на просьбу прокомментировать заявления подозреваемых, которые они сделали в ходе интервью телеканалу Russia Today.

Отвечая на вопрос журналиста, имеются ли записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие, что эти россияне действительно были в соборе, епископ сказал: "У нас нет никаких данных, которые бы позволили провести связь (этих людей - ИФ) с собором. Думаю, у других таких данных тоже нет. Нет никакого способа доказать это (факт посещения собора - ИФ)".

"Жаль, что они не задержались подольше в городе, в котором они могли бы изучить собор и увидеть здание, которое предназначено для любви Господа, и в котором совершаются регулярные молитвы для возвышения наших сердец. Здесь - самый высокий шпиль и хранится копия Великой хартии вольностей, касающейся верховенства права", - добавил он.

Затем он сказал: "кажется, они (подозреваемые - ИФ) не видели ничего из этого, не правда ли?".

Накануне двое подозреваемых по делу Скрипалей - Александр Петров и Руслан Боширов - дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что посещали Солсбери как туристы и что они не являются сотрудниками ГРУ. При этом, они отметили, что в этом британском городе расположен знаменитый во всей Европе собор.

"Туристический город. Там есть знаменитый собор. Солсберийский собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, наверное, во всём мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, он знаменит своими часами - самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут", - сказал Р.Боширов в интервью RT.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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