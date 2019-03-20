Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 11:59

Берлин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Британскому парламенту следует определиться с текстом соглашения по выходу из Евросоюза, если этого не произойдет, то ситуация может выйти из-под контроля, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может попросить у Еврокомиссии отсрочки Brexit на 2-3 месяца.

Глава Еврокомиссии предостерег от варианта, при котором стороны не смогут провести Brexit 29 марта 2019 года, а затем, в случае предоставлению Лондону отсрочки, - за ближайшие месяцы не смогут одобрить уже подготовленный текст соглашения с ЕС.

"В таком случае мы - мне не очень нравится это говорить - окажемся, собственно, в руках божьих. Но думаю, что и у бога когда-нибудь должно закончиться терпение", - сказал Ж-К.Юнкер в среду в интервью радиостанции "Дойчландфунк".

Ж-К. Юнкер отмечает, что в ходе переговоров по Brexit он выяснил, что у него самого терпения много.

"Я и не знал, что у меня так много терпения, как в последние недели, дни и месяцы. Но нам нужна ясность, а ответ формулирует Лондон. Мы должны определиться", - сказал Ж-К. Юнкер. По его словам, дополнительных переговоров и "новых переговоров" не будет, как и "дополнительных заверений к тем, которые уже были даны".

Телеканал Sky News ранее сообщал, что Т.Мэй в письме попросит у ЕС перенести сроки Brexit. По данным телеканала, премьер предложит переместить Brexit не более чем на три месяца. Телеканал CNBC со ссылкой на британский источник в Брюсселе сообщил, что письмо будет направлено до Совета ЕС, который состоится 21-22 марта.

Ожидается, что письмо получил председатель Европейского совета Дональд Туск. Затем о содержании письма узнают другие руководители ЕС.

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