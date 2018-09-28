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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 21:09 28.09.2018 - 21:09

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Венгрия вышлет консула Украины из страны, если Киев первым пойдет на такой шаг, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Если они вышлют нашего консула из Украины, мы немедленно вышлем одного из их консулов из Венгрии", - сказал П.Сийярто журналистам в пятницу.

26 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не достиг согласия с главой МИД Венгрии П.Сийярто в вопросе помощи венгерской общине на Украине.

"Встреча была очень непростая.... По ряду вопросов будем работать дальше. По ключевым вопросам мы не достигли успеха и, я так понимаю, мы не можем достичь понимания, поскольку у нас принципиально разное понимание того, как помогать венгерской общине. Но я сказал Сийярто, что я настроен, чтобы помочь нашей венгерской общине, это наша венгерская община", - сказал П.Климкин журналистам после встречи с его венгерским коллегой П.Сийярто в штаб-квартире ООН, видеозапись которого размещена на странице МИД Украины в Фейсбуке в среду.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, была также распространена видеозаписи с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию родиной и обязуются служить ей, сотрудники консульства призывают их скрыть от госструктур Украины факт получения венгерского гражданства.

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