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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 15:16 16.03.2018 - 15:16

Стамбул. 16 марта. ИНТЕРФАКС - США должны вывести курдские военизированные группировки, которые Анкара считает террористическими, из районов Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат, если они намерены сотрудничать с Турцией, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если Америка действительно хочет сотрудничать с нами в борьбе против терроризма, ей следует начать выводить террористов из районов, расположенных к востоку от реки Евфрат. Мы определенно сможем уничтожить террористов в тех районах, в которые они вторглись", - сказал Р.Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что США должны предпринять решительные шаги по предотвращению передислокации курдских военизированных отрядов из Манбиджа в Африн.

"Анкара ожидает, что США предотвратят переброску боевиков PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (Курдские силы самообороны) из Манбиджа в Африн. Ожидать этого - естественное право Турции", - сказал И.Калын.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, а также остатков боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

кю ар

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