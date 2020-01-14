Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 10:29

Стамбул. 14 января. ИНТЕРФАКС - Командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару нужно изменить подход к ситуации, иначе будущая берлинская конференция по Ливии потеряет всякое значение, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если Халифа Хафтар не изменит свою позицию, то берлинская конференция по Ливии окажется лишенной смысла", - цитирует министра агентство "Анадолу".

Чавушоглу подчеркнул, что Турция со своей стороны приложила все усилия для установления режима прекращения огня в Ливии и продолжит делать это.

При этом в Минобороны Турции, как отмечает агентство, пообещали вне зависимости от дальнейшего развития событий обеспечить соблюдение перемирия в Ливии.

Ранее стало известно, что Хафтар уехал из России, так и не подписав соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии Файезом Сарраджем

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах по Ливии в Москве, состоявшихся в понедельник, окончательных результатов не достигнуто, и что Россия и Турция продолжат свои усилия в этом вопросе.

В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что подготовка конференции по Ливии в Берлине ведется, но ее дата пока не известна.

Подготовку конференции по Ливии 11 января обсудили в Москве канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Ряд СМИ сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Берлин и 19 января принять участие в конференции по Ливии.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

1аю ав

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