Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 11:04

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Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Владимир Ушаков против РФ", в соответствии с которым он присудил истцу компенсацию в общей сложности в размере 23 тыс. 50 евро, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

В соответствии с решением суда, российские власти обязаны выплатить истцу 16 тыс. 250 евро в качестве компенсации за причинение морального вреда и 6 тыс. 800 евро для покрытия судебных издержек.

Дело было возбуждено на основании жалобы 15122/17, поданной в ЕСПЧ в соответствии со статьей 34 Конвенции (Индивидуальные жалобы).

Речь идет о споре между истцом, который является гражданином РФ, проживает и работает в Финляндии с 1999 года, и его супругой, являющейся гражданкой РФ.

После заключения брака пара проживала в Финляндии. В декабре 2012 года у них родилась дочь. В начале 2013 года супруга истца пережила два сердечных приступа и была частично парализована. В июне того же года она отправилась в Россию для прохождения необходимого лечения, а отношения между супругами сильно ухудшились. Впоследствии истец и его супруга подали на развод. В ходе бракоразводного процесса у них возникли разногласия относительно того, с кем именно будет проживать их дочь. Несмотря на незавершенный судебный процесс по этому вопросу, супруга истца забрала дочь в Россию без его согласия, а российский суд отказался возвращать ребенка в Финляндию.

Интересы истца представляла адвокат Яблокова, а российскую сторону - представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Заявитель утверждал, что в связи с отказом российского суда возвращать его дочь в Финляндию, Россия нарушила Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, а также Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российская сторона нарушила статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной и семейной жизни).

1тэ аю ри

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