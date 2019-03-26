Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 13:18

Брюссель. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил трем россиянам в общей сложности 57,5 тыс. евро, признав их пострадавшими от пыток со стороны полиции после задержания, говорится в судебном коммюнике, опубликованном во вторник.

Речь идет о трех делах - "Коняев против РФ", "Валюженич против РФ" и "Мешенгов против РФ".

Истцом по делу "Коняев против РФ" является Сергей Коняев 1969 года рождения. В настоящий момент он отбывает тюремный срок по обвинению в ограблении.

В документе говорится, что он был задержан правоохранительными органами Рязанской области 13 мая 2006 года.

По словам истца, его доставили в полицейский участок, где около часа подвергали избиениям. В ходе этих действий стражи порядка пытались заставить С.Коняева признаться в том, что у него есть огнестрельное оружие.

Позднее другие полицейские применили к истцу электрошок и слезоточивый газ, намереваясь добиться также признаний в совершении ограбления.

Железнодорожный районный суд Рязани 15 мая 2006 года продлил арест истца еще на один день. Полицейские применили к нему дополнительные пытки, в связи с чем С.Коняев потерял сознание. На следующий день суд принял решение о дальнейшем содержании подозреваемого под стражей, после чего он был направлен в СИЗО.

Позднее врач зафиксировал на теле истца множественные ссадины, отеки, а также синяки на груди, животе, руках, плечах и коленях.

Истцу присуждена компенсация в размере 25 тыс. евро за причинение морального вреда.

Истцом по делу "Валюженич против РФ" является Михаил Валюженич 1985 года рождения, который в настоящее время отбывает наказание в Санкт-Петербурге. Он был признан виновным в торговле наркотиками в крупном размере.

В судебном коммюнике говорится, что в ходе судебного разбирательства подозреваемый был помещен в металлическую клетку. При этом внутри клетки была лишь деревянная скамья, и в связи с отсутствием стола истец не мог делать необходимые записи по ходу заседания.

"Рядом с клеткой находились вооруженные охранники, а адвокат мог подходить к обвиняемому только с разрешения суда. Все разговоры между ними могли происходить лишь в присутствии охраны", - подчеркивается в документе.

Позднее еще одно судебное слушание происходило посредством видеоконференции: подозреваемый находился в клетке в СИЗО и общался с судом по видеосвязи.

В соответствии с вердиктом ЕСПЧ, Россия обязана выплатить М.Валюженичу компенсацию в размере 7,5 тыс. евро.

По третьему делу - "Мешенгов против РФ" - истцом является Евгений Мешенгов 1976 года рождения, который в настоящий момент также отбывает назначенное судом наказание. В 2007 году он был задержан полицией по подозрению в убийстве после того, как в Иркутске пропал человек, который в деле именуется как А.С.

По словам истца, после задержания полицейские приковали его к стулу и избивали на протяжении всей ночи. Кроме того, стражи порядка надели на подозреваемого противогаз и временно перекрыли доступ воздуха, а также применяли к нему электрошок. В результате пыток Е.Мешенгов несколько раз терял сознание. Позднее подозреваемого допросили без присутствия адвоката.

ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Е.Мешенгову 25 тыс. евро.

Во всех трех случаях судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что сотрудники российских правоохранительных органов нарушили статью 3 (Запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека.

Таким образом, власти РФ обязаны выплатить компенсацию в общей сложности в размере 57,5 тыс. евро по трем делам, которые находились на рассмотрении ЕСПЧ. Денежные суммы должны быть выплачены в течение трех месяцев.

1тэ ар БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!