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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 22:51 26.06.2018 - 22:51

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в отношении 13 истцов из РФ, присудив им в общей сложности компенсацию в размере 24,6 тыс. евро за незаконное содержание под стражей, говорится в решении суда, опубликованном во вторник на сайте ЕСПЧ.

В соответствии с решением, российские власти в данном случае нарушили статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека (право на свободу и личную неприкосновенность) в отношении 13 физических лиц из различных регионов страны.

Истцы настаивали на том, что подверглись необоснованному содержанию под стражей, длительность которого превышала нормы, установленные национальным законодательством. В частности, заявитель по делу "Форталнов против России" утверждал, что его арест был оформлен лишь через девять часов после того, как он был доставлен в полицейский участок.

Наибольшая компенсация была присуждена истцам по делам "Масюков против России", "Нураев против России" и "Апаев против России". Все они получат от России по 3 тыс. евро компенсации за причинение морального вреда. Помимо этого, истец по делу "Форталнов против России" получит как компенсацию в размере 1,3 тыс. евро за причинение морального вреда, так и 4 тыс. евро для покрытия судебных расходов.

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