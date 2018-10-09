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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 16:39 09.10.2018 - 16:39

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 7,5 тыс. евро Александру Громову и Вячеславу Аристову, которые были задержаны полицией во время демонстрации на Болотной площади в 2012 году, говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.

Истцами по делу являются В.Аристов, родившийся в 1986 году и проживающий в Москве, а также А.Громов 1983 года рождения, который проживает в Московской области.

В.Аристов и А.Громов были задержаны 6 мая 2012 года на Болотной площади в ходе "Марша миллионов", после чего их доставили в полицейский участок. Им были предъявлены обвинения в нарушении норм административного права, в частности - в неповиновении полиции и в участии в несанкционированной акции.

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), статью 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и статью 11 (Свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Россия должна выплатить 7,5 тыс. евро каждому из истцов в качестве компенсации морального вреда в течение трех месяцев с момента вынесения решения ЕСПЧ.

6 мая 2012 года согласованный с московскими властями "Марш миллионов" на Болотной площади перерос в столкновения демонстрантов с полицией. Оппозиция обвинила полицию в препятствовании шествию и митингу. Полиция обвинила оппозицию в намеренной провокации. Начались беспорядки, были задержаны более 400 человек.

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