Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 13:11

Париж. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия обязана выплатить 80 тыс. евро трем иностранцам, которые получили отказ в политическом убежище и находились в транзитной зоне международного аэропорта Шереметьево, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Согласно постановлению ЕСПЧ, в отношении мигрантов со стороны России были выявлены факты нарушения европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В пресс-релизе, распространенном в четверг, сообщается, что мигранты не имели доступа к местам приготовления пищи и душевым и провели в аэропорту от пяти до 21 месяца.

Отмечается, что в транзитной зоне аэропорта находились четверо беженцев, однако ЕСПЧ признал, что международная защита была необходима троим из них.

По данным пресс-релиза, граждане Ирака, Сомали, Сирии и частично признанного государства Палестина обратились в 2015 году за получением в России статуса беженцев, однако пограничными органами отказали им во въезде на территорию России.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) помогло гражданам Ирака и Сирии переселиться в Данию и Швецию в марте 2016 года, палестинец отправился в Египет в феврале 2016 в то время, как гражданин Сомали пробыл в Шереметьево до марта 2017 года.

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