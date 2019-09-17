Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 13:22

Париж. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить в общей сложности 131 тыс. евро истцам из Приднестровья, пожаловавшимся на давление, оказанное на них Тирасполем в связи с разногласиями по школьной программе.

Иск касался событий 2013-2014 годов. Его подали пять учеников, трое родителей школьников и 10 сотрудников учебных заведений. Проблема заключалась в том, что школы, находясь в Приднестровье, выполняли учебный план, разработанный Молдавией. Кроме того, они использовали латиницу, а не кириллицу. Все это не устраивало власти Приднестровья, поясняется в пресс-релизе ЕСПЧ, распространенном во вторник.

Истцы сообщили, что стали жертвами "кампании по запугиванию и преследованию" со стороны властей Приднестровья. В частности, речь шла о замораживании банковских счетов, отключения подачи электроэнергии и газа, проведении разнообразных проверок.

В пресс-релизе отмечается, что в этом случае именно Россия несет ответственность за нарушения статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни), статьи 5 (право на свободу и на личную неприкосновенность), а также - статьи 2 дополнительного протокола конвенции (право на образование). В суде пояснили, что власти Молдавии, в свою очередь, ответственности за эти нарушения не несут.

В ЕСПЧ объяснили, что именно РФ ответственна за произошедшее, так как "в рассмотренный период фактически контролирует" Приднестровье.

В итоге суд постановил выплатить по 12 тыс. евро трем истцам в качестве возмещения нематериального ущерба, а также - по 6 тыс. евро 15 истцам. Кроме того, суд постановил выплатить 5 тыс. евро в качестве возмещения судебных расходов истцов.

Этот вердикт ЕСПЧ - окончательный, обжалованию не подлежит.

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