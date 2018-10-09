ЕСПЧ обязал РФ выплатить жителю Украины более 70 тыс. евро за нарушение права на защиту собственности
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Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение по делу "Гырлян против России", присудив истцу компенсацию в размере 74,5 тыс. евро, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.
Истцом является проживающий в Одессе Сергей Гырлян, 1972 года рождения.
В соответствии с материалами дела, истец в январе 2014 года продал дачный участок под Москвой, получив за него 4,6 млн рублей. В марте того же года С.Гырлян направлялся на Украину через аэропорт "Домодедово", имея в личном багаже $100 тыс. наличными.
В ходе досмотра сотрудник российской таможни остановил С.Гырляна в связи с большой суммой, которая находилась у истца в сумке. Его допросили сотрудники полиции и следователь, и обвинили в незаконной перевозке иностранной валюты.
В декабре 2014 года состоялось заседание Домодедовского городского суда, по итогам которого у С.Гырляна была конфискована сумма в $90 тыс.
ЕСПЧ постановил, что российские власти допустили нарушение статьи 1 (Защита собственности) протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия обязана выплатить истцу 73 тыс. евро в качестве компенсации материальных потерь, а также 1,5 тыс. евро за причинение морального вреда.
1тэ аю де
Интерфакс