Париж. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна выплатить компенсацию в 25 тыс. евро россиянке, заявившей, что в детстве стала свидетельницей избиения отца пришедшими задержать его сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

В опубликованном во вторник пресс-релизе суда говорится, что иске был подан гражданкой РФ 1998 года рождения, проживающей в городе Апшеронск. В 2008 году она присутствовала при задержании ее отца, которого обвинили в торговле марихуаной. На тот момент он работал в милиции.

По словам истицы, которую ЕСПЧ называет "госпожой А", ее отца задержали, когда он собирался вместе с ней сесть в машину после праздника в школе. Женщина утверждала, что отца повалили на землю и несколько раз ударили. Увидев это, она вышла из машины и в панике убежала. В результате она несколько лет страдала от нервного расстройства, энуреза и других проблем со здоровьем. Ее семья пыталась добиться через российские суды расследования обстоятельств задержания ее отца, однако не преуспела в этом.

В ЕСПЧ, изучив материалы дела и показания очевидцев, пришли к выводу, что версия истицы об избиении ее отца следует считать правдоподобной.

В пресс-релизе отмечается, что в декабре 2009 года с отца подавшей иск россиянки сняли обвинения в торговле наркотиками, так как выяснилось, что улики против него были добыты незаконными методами. В итоге судьи ЕСПЧ сочли, что при задержании мужчины была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток). В связи с этим базирующийся в Страсбурге суд обязал РФ выплатить истице 25 тыс. евро в качестве возмещения нематериального ущерба. Кроме того, российская сторона должна возместить ей судебные издержки в 3,5 тыс. евро.

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