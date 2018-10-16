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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 14:46 16.10.2018 - 14:46

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Махлоев против РФ", по которому присудил истцу компенсацию 63 тыс. евро.

Истцом по делу является Хамутхан Махлоев, 1947 года рождения, проживающий в Ингушетии. Дело касается сына истца, Махсуда Махлоева. В декабре 2006 года тот был задержан стражами порядка по подозрению в нападении на полицейского. Дом, в котором проживал М.Махлоев и его семья, обыскали на основании решения местной прокуратуры. В 2007 году расследование в отношении М.Махлоева было остановлено в связи с недостаточными доказательствами его вины.

Согласно коммюнике ЕСПЧ, опубликованном во вторник, в 2009 году М.Махлоев был ранен неизвестным на улице, после чего местные стражи порядка явились к нему в больницу и угрожали ему и его семье. В документе также отмечается, что в октябре 2009 года группа вооруженных людей в камуфляже вломились в дом, где проживал М.Махлоев. Истец утверждал, что вооруженные люди поднялись в комнату М.Махлоева и его брата Ибрагима, избили их и затем увезли М.Махлоева в неизвестном направлении.

В ноябре 2009 года местные органы прокуратуры инициировали расследование на основании заявления истца о похищении его сына. Х.Махлоев получил статус потерпевшего, после чего он, его супруга и другие члены семьи неоднократно давали показания. В 2010 году расследование было приостановлено в связи с невозможностью установления личности тех, кто мог похитить М.Махлоева. Местонахождение похищенного по-прежнему неизвестно.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что Россия допустила нарушение нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека - статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).

ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцу 60 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, а также 3 тыс. евро для покрытия судебных издержек.

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