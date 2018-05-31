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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 10:45 31.05.2018 - 10:45

Вильнюс. 31 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме, сообщает агентство BNS.

Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайде. Он сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо.

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