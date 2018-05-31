ЕСПЧ признал, что в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ, обязал Вильнюс выплатить 130 тыс. евро палестинцу
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Вильнюс. 31 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме, сообщает агентство BNS.
Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайде. Он сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо.
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Интерфакс