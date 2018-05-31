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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 11:43 31.05.2018 - 11:43

*** Власти Литвы знали о пытках заключенных, республика нарушила положения Европейской конвенции о правах человека

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Вильнюс. 31 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме, сообщает агентство BNS.

Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусаину). Он сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо.

"Суд пришел к выводу, что в Литве с лета 2005 года до марта 2006 года действовала тайная тюрьма ЦРУ, что господин З. аль-Абидин Мохаммед Хусаин там содержался, а местные власти знали, что ЦРУ обращается с ним так, как запрещает конвенция", - говорится в сообщении суда.

Суд объявил, что Литва нарушила положения Европейской конвенции о правах человека, которые запрещают пытки, гарантируют право на свободу, защиту частной жизни и право на действенную правовую защиту.

Как отмечает суд, Литва не провела эффективного расследования в связи с жалобами палестинца на нарушения его прав.

Должностные лица США говорят, что А.Зубейда был членом Аль-Каиды и имеет отношение к терактам 11 сентября.

В 2015 году правозащитники просили прокуратуру Литвы провести проверку по поводу существования под Вильнюсом секретной тюрьмы ЦРУ. Власти Литвы не подтверждали данную информацию, но и не отрицали. Литовский президент Даля Грибаускайте заявляла, что располагает "косвенными подозрениями" о существовании тайной тюрьмы в Литве. Экс-министры МВД Литвы в свою очередь в ходе допроса в Комитете нацбезопасности и обороны не могли отвергнуть теоретическую возможность того, что в Литве могла функционировать секретная тюрьма ЦРУ, а они могли об этом не знать. При этом прежний глава Литвы Валдас Адамкус категорически все отрицал.

Информация о существовании секретных тюрем ЦРУ косвенно подтвердилась, когда сайт Wikileaks обнародовал конфиденциальную информацию американских госорганов.

Расследование о тайных тюрьмах ЦРУ в Литве было прекращено в 2011 году, но в 2015 его возобновили. Оно было расширено в связи с тем, что в декабре 2014 года сенат США обнародовал отчет о тайных тюрьмах ЦРУ, которые действовали в прошлом десятилетии.

В отчете сената США конкретные центры ЦРУ не названы, но правозащитники считают, что в Литве действовал центр, обозначенный в документе как "фиолетовый". Согласно отчету, центр действовал с начала 2005 года, а был закрыт в 2006 году из-за того, что не мог обеспечить медицинский надзор.

Американский телеканал ABC News 18 ноября 2009 года сообщил, что от представителя литовского правительства и бывшего сотрудника американской разведки получил подтверждение о нахождении в Антавиляй, поселке, расположенном в 20 км от Вильнюса, в комплексе бывшей конно-спортивной базы секретной тюрьмы ЦРУ США, в которой содержались подозреваемые в террористической деятельности лица.

Описанный американским телеканалом комплекс теперь является учебной базой Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы.

Литва - третья страна в Европе, на которую пали подозрения в том, что там существовала секретная тюрьма ЦРУ. Предполагается, что подобные центры существовали в Румынии и Польше.

Иб об

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