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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 16:04 23.10.2018 - 16:04

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить своему гражданину компенсацию в размере 13,5 тыс. евро в рамках дела о праве проживания вместе с сыном, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

Истцами по делу являются Данил Петров 1975 года рождения и его сын 2012 года рождения, имя которого не называется.

В документе отмечается, что супруга Д.Петрова ушла от него в 2013 году и стала проживать с их общим ребенком в Нижнем Новгороде - в 1 тыс. километров от места жительства ее мужа. Впоследствии она подала на развод и в ходе судебного заседания потребовала, чтобы сын проживал с ней.

В 2014 году суд удовлетворил ее требование, после чего органы опеки и попечительства в Нижнем Новгороде также подтвердили, что сыну Д.Петрова и его бывшей супруги лучше проживать именно с ней.

Апелляция Д.Петрова была отклонена в связи с тем, что она была подана слишком поздно. В ходе отдельных слушаний ему предоставили право периодически видеться с ребенком.

ЕСПЧ установил, что российские власти допустили нарушение статьи 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека.

Россия обязана выплатить истцам по этому делу 12500 евро в качестве компенсации морального вреда, а также 1 тыс. евро для покрытия судебных издержек.

1тэ ар де

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