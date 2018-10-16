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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 14:28 16.10.2018 - 14:28

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере 149 тыс. евро по делу "Фокс против РФ" о махинациях с недвижимым имуществом, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

Истцом по делу является гражданин РФ, 1967 года рождения, проживающий в Москве.

Дело, рассмотренное судьями ЕСПЧ, касается недвижимости, которая незаконно была присвоена мошенниками. В решении указывается, что россиянин, который обозначается в деле как "С.", был собственником однокомнатной квартиры в Москве. В 2008 году он скончался.

После смерти С. неизвестная, представившаяся как сестра С., явилась к частному нотариусу для признания своих прав на квартиру. В качестве подтверждения прав на собственность неизвестный, который обозначается в деле как "М.", предъявил копию своего свидетельства о рождении.

В марте 2009 года нотариус подтвердил достоверность свидетельства, которое стало основанием для прав М. на квартиру. Данные об этом были внесены в государственный реестр прав на недвижимое имущество. В мае 2009 года М. продал квартиру истцу за 6,5 млн рублей.

Через некоторое время полиция начала расследование мошеннической схемы, в ходе которого было установлено, что свидетельство о рождении М. было подделано. В декабре 2009 года московские власти издали постановление об отчуждении квартиры, ранее проданной истцу, в пользу государства.

"Российские власти пришли к выводу, что истец утратил собственность вследствие незаконных действий частного нотариуса. В связи с этим государство не может нести ответственность (за утрату истцом квартиры - ИФ)", - отмечается в коммюнике.

В 2010 году это решение было подтверждено российским судом, и после прохождения всех судебных инстанций на национальном уровне истец обратился в ЕСПЧ.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что Россия допустила нарушения статьи 1 (Защита собственности) протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В соответствии с решением суда, Россия обязана выплатить истцу компенсацию в размере 144 тыс. евро для покрытия материального ущерба, а также 5 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

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