Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 18:31

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 45 тыс. евро в качестве морального ущерба гражданке РФ, муж которой был убит сотрудниками правоохранительных органов в 2007 году в Казани.

В пресс-релизе суда, распространенном во вторник, сообщается, что жительница Казани Инна Рамазанова, ссылаясь на статью вторую Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь), заявила, что уголовное расследование по факту гибели ее мужа не было эффективным.

Как сообщают в ЕСПЧ, в январе 2007 года в ходе операции полиции Татарстана по аресту производителей марихуаны в жилом доме погиб сосед подозреваемых (муж Рамазановой) и был ранен сотрудник органов правопорядка. Инцидент произошел в общем холле на этаже.

Вдова убитого и ее мать обратились в суд Кировского района с заявлением по делу об убийстве. Следователь прокураторы Кировского района возбудил уголовное дело в отношении полицейских по факту злоупотребления полномочиями. Летом того же года прокурор признал полицейских виновными в совершении преступления. Истцы были признаны потерпевшими по этому делу.

Однако в 2009 году суд на основании заключения эксперта от 25 декабря 2008 года постановил, что полицейские действовали в порядке самообороны и оправдал их.

Заявители подали апелляцию на решение суда, утверждая, что как в заявлениях полиции, так и в заключении эксперта содержались противоречия.

Однако в июне 2009 года Верховный суд Татарстана оставил в силе решение нижестоящего суда.

По итогу рассмотрения заявления Рамазановой ЕСПЧ присудил женщине выплату в размере 45 тыс. евро за моральный ущерб и 600 евро в качестве возмещения издержек и расходов.

1ви ар ав

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