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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 11:03 23.05.2018 - 11:03

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду проводит заключительные открытые слушания по делу "Грузия против России", которые касаются вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году и его последствий, говорится в опубликованном в среду коммюнике суда.

Открытые слушания, на которых поставлен вопрос о нарушении Россией фундаментальных прав человека в ходе конфликта, начались в среду в 9:15 по страсбургскому времени (10:15 МСК).

По утверждениям подавшей иск Грузии, речь идет о нарушениях Россией статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека (Право на жизнь), статьи 3 (Запрещение пыток), статьи 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 13 (Право на эффективное средство правовой защиты).

По мнению адвоката, представляющего интересы грузинской стороны Бена Эммерсона, решение по этому делу будет иметь историческое значение для судебной практики.

"Это важный день для народа Грузии, а также важный день для ЕСПЧ, который впервые вынесет решение по межгосударственной жалобе в связи с настолько массовыми нарушениями прав человека во время военного конфликта. Это очень сложная задача для суда. Я думаю, все мы понимаем, какая ответственность возлагается на нас", - сказал Б.Эммерсон журналистам.

Первое слушание по делу "Грузия против России" было проведено 22 сентября 2011 года, после чего 13 декабря 2011 года суд признал межгосударственный иск грузинской стороны допустимым и соответствующим всем требованиям. В 2012 году юрисдикция по делу была передана Большой палате ЕСПЧ.

С 6 по 17 июня 2016 года по делу были заслушаны в общей сложности 33 свидетеля событий 2008 года - 16 из них были направлены грузинской стороной, 11 - Россией, и еще шесть человек явились по запросу непосредственно суда. Допрос вели судьи из Болгарии, Грузии, Дании, Македонии, Мальты, России и Швейцарии.

После проведения завершающих открытых слушаний 23 мая судьи ЕСПЧ приступят к закрытому совещанию. Решение суда по данному делу будет вынесено позднее, отмечается в коммюнике.

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