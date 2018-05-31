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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 6:03 31.05.2018 - 06:03

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - У России и КНДР есть неплохие конкретные возможности расширять торгово-экономическое сотрудничество в рамках решений СБ ООН, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Констатировали, что есть неплохие конкретные возможности расширять наши торгово-экономические связи в рамках тех решений, которые были приняты Советом Безопасности", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.

"Переговоры касались дальнейшего углубления нашего сотрудничества и в контексте двусторонних отношений с точки зрения взаимодействия на международной арене", - подчеркнул министр.

"Мы подробно рассмотрели ход реализации договорённостей, которые были согласованы в марте на очередном заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и те договорённости, которых мы достигли в апреле этого года, когда глава МИД КНДР находился с визитом в РФ", - добавил С.Лавров.

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