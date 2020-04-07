Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 1:26

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Признаки улучшения ситуации с COVID-19 наблюдаются в крупных американских городах, где сложилась наиболее тяжелая ситуация, считает вице-президент США Майк Пенс.

"Согласно первым цифрам, которые мы получаем, из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго (...) появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса", - сказал Пенс в ходе брифинга в Белом доме.

Он также призвал всех граждан США "удвоить свои усилия и сделать все возможное", чтобы защититься от вируса.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал нацию готовиться к тому, что текущая неделя будет очень тяжелой и будет много смертей.

По данным университета Джонса Хопкинса, на настоящий момент в США зафиксировано 386 817 случаев заражения COVID-19 и 12 285 летальных исходов. Как минимум 20 191 человек полностью выздоровели.

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