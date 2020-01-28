Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 18:27

*** Первый самолет отправится в Китай за французами в среду утром

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник, что распространение коронавируса привело к решению об активации европейского механизма гражданской защиты, которое связано с просьбой Франции об оказании консульской поддержки гражданам ЕС в китайском городе Ухань.

"ЕС не забывает своих граждан в нужде, где бы они ни находились в мире. Два самолета будут выделены через механизм гражданской защиты ЕС для репатриации в Европу граждан Европейского союза. Центр по координации чрезвычайного реагирования ЕС работает круглосуточно и находится в постоянном контакте с государствами-членами, представительствами ЕС в регионе и посольством Китая в Брюсселе", - заявил член ЕК по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

В свою очередь еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис объявила: "Мы готовы поддержать государства-члены и обеспечить сильный и скоординированный ответ ЕС как вне, так и внутри Европейского союза в связи с распространением коронавируса. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, и мы остаемся в тесном контакте с нашими государствами-членами".

Еврокомиссия сообщает, что ЕС софинансирует расходы по доставке людей самолетами. Первый самолет должен вылететь из Франции в среду утром. Второй отправится в Китай позднее на неделе.

"Граждане ЕС, присутствующие в регионе и желающие быть репатриированными, могут еще подать просьбы, каковой бы ни была их национальность", - отмечается в коммюнике ЕК.

Первым самолетом предполагается вывезти около 250 французов, и более 100 европейских граждан из других стран - вторым.

В Брюсселе уточняют, что это первая просьба о помощи, но в ближайшие дни могут последовать и другие.

При этом подчеркивается, что на данной стадии только здоровым гражданам или не проявляющим симптомы коронавируса будет разрешено вылететь из Китая.

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