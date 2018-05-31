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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 16:46 31.05.2018 - 16:46

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - ЕС считает, что объявленные США односторонние тарифы на импорт стали и алюминия из Евросоюза являются необоснованными и противоречат правилам Всемирной торговой организации, заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это чистый и простой протекционизм. За последние месяцы мы постоянно сотрудничали с США на всех возможных уровнях, чтобы совместно решать проблему избыточных мощностей в сталелитейном секторе", - говорится в заявлении главы ЕК, распространенном в Брюсселе.

"Мы также последовательно указывали на нашу открытость для обсуждения путей улучшения двусторонних торговых отношений с США, но дали понять, что ЕС не будет вести переговоры под угрозой", - отметил Ж.-К.Юнкер.

"У ЕС теперь нет выбора, кроме как обратиться в орган ВТО по урегулированию споров и наложить дополнительные пошлины на ряд импортных товаров из США. Мы будем защищать интересы Союза в полном соответствии с законодательством о международной торговле", - подчеркивается в заявлении председателя Европейской комиссии.

США объявили, что с 1 июня 2018 года вводят дополнительные пошлины в размере 25% и 10% соответственно на импорт стали и алюминия из ЕС.

По словам члена Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем, "сегодня плохой день для мировой торговли".

"Мы сделали все, чтобы избежать этого результата", - констатировала еврокомиссар.

Она отметила, что за последние два месяца неоднократно разговаривала с министром торговли США, добиваясь "позитивной трансатлантической торговой повестки дня" и "полного, бессрочного и безоговорочного освобождения от этих тарифов".

"На протяжении этих переговоров США пытались использовать угрозу торговых ограничений в качестве рычага для получения уступок от ЕС. Но мы не так ведем бизнес, особенно с давними партнерами, друзьями и союзниками. Теперь, когда у нас есть ясность, ответ ЕС будет соразмерным и в соответствии с правилами ВТО", - подчеркнула С.Мальмстрем.

Она также указала на намерение инициировать разрешение спора через ВТО, поскольку эти меры США явно противоречат согласованным международным правилам.

С.Мальмстрем пообещала "предпринимать любые необходимые шаги для защиты рынка ЕС от подрыва торговли, вызванного этими ограничениями США".

Ов ВВ

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