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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 20:05 24.05.2018 - 20:05

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Заявление США о намерении увеличить до 25% пошлины на импорт автомобилей затрудняет урегулирование торговых споров, ЕС постарается найти решение в рамках ВТО, сообщил в четверг заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен.

"Мы ясно указали нашим американским друзьям, что мы по-прежнему расположены вести переговоры. Впрочем, мы это всегда заявляли", - сказал Ю.Катайнен на пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что договоренность с США об освобождении ЕС от повышенных ввозных пошлин на сталь и алюминий могла бы улучшить торговые отношения сторон.

"Теперь Соединенные Штаты в одностороннем порядке собираются поднять таможенные сборы на автомобили. Ясно, что это противоречит правилам ВТО. И трудно представить себе, что это может быть связано с вопросом их национальной безопасности. Мы читали, что было сказано по этому поводу. Этот путь (к урегулированию - ИФ) будет долгим и сложным", - сказал зампред ЕК, сравнив происходящее с американским телесериалом.

"Трудно оценивать ситуацию, объяснять, что она означает. То есть лучше пока не слишком спекулировать", - признал Ю.Катайнен, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Еврокомиссии. Он отметил при этом труднопредсказуемое поведение американской стороны.

Он отметил, что в связи с новым заявлением США необходимо искать наиболее справедливое решение, соответствующее нормам ВТО и существующим правилам торговых обменов.

"Можно будет найти решение. Но я пока не знаю, какой степени результативности и как быстро", - сказал Ю.Катайнен.

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