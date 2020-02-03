Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 13:22

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон Мишель Барнье представил в понедельник в Брюсселе на основе утвержденных Еврокомиссией директив три главных раздела нового партнерства, которые Евросоюз должен до конца года согласовать с Лондоном.

"Прежде всего, наше экономическое партнерство, затем наше партнерство по вопросам безопасности, и, наконец, институциональные рамки и порядок управления нашим партнерством и нашими будущими отношениями".

"Сначала об экономических вопросах. Мы готовы сделать из чрезвычайно амбициозного торгового соглашения центральную опору этого партнерства при отсутствии, в частности, тарифных препятствий и квот на все товары, поступающие на наш единый рынок, насчитывающий 450 млн человек", - обещал Барнье.

"Борьба против терроризма, а также организованной преступности и против киберпреступности требует тесного сотрудничества между нашим Европейским союзом и Соединенным Королевством на среднюю и долгосрочную перспективу", - объяснил главный переговорщик ЕС второй раздел подхода к будущим отношениям с Великобританией.

"Третий важный, фундаментальный раздел - управление. Амбициозное партнерство нуждается в твердых рамках, гарантирующих его реализацию, его жизнеспособность и, следовательно, его имплементацию обеими сторонами. Помимо механизма диалога и политических консультаций, нам нужен инструментарий с эффективным механизмом урегулирования разногласий и исполнения решений", - сказал координатор ЕС.

По его мнению, эти управленческие рамки должны включать все области экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности. "Если некоторые обязательства не будут соблюдаться одной их двух сторон, другая сторона должна иметь возможность действовать быстро и эффективно, в том числе, как мы считаем, автономными мерами в случае нарушения главных положений соглашения", - отметил Барнье.

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