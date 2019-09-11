Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 19:19

Брюссель. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении дополнительно 4 млн евро для поддержки средств массовой информации, организаций гражданского общества и активистов в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане в работе по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию радикализации.

В сообщении ЕК отмечается, что запланированные под это новые проекты призваны улучшать профессиональную подготовку местных журналистов, активистов и работников пресс-служб по выпуску высококачественного контента. Будут также созданы платформы для проверки фактов, чтобы определять ложные новости.

В Брюсселе сообщают, что эта акция, которая будет проводиться с помощью европейского Инструмента поддержания мира и стабильности, также должна способствовать борьбе с дезинформацией, повышению устойчивости местного населения и меньшинств против попыток радикализации, а также развитию работы по их разоблачению.

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