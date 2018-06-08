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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 16:43 08.06.2018 - 16:43

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отверг утверждения о том, что с Россией не ведется диалога.

"Неправда, что мы не находимся в атмосфере диалога с Россией. Мы в ней находимся. Но, следуя нашему принципу, мы отвергаем агрессивную манеру действовать, как это делает Россия", - сказал Ж.-К.Юнкер в пятницу на пресс-конференции по случаю саммита G7 в Квебеке.

"В остальном, президент Трамп меня больше не удивит никогда", - добавил глава Еврокомиссии, отвечавший на вопрос о предложении Дональда Трампа вернуть Россию в состав "большой восьмерки".

Последует

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