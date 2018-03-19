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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 12:50 19.03.2018 - 12:50

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в понедельник включил четырех граждан Сирии, которые, по мнению Брюсселя, причастны к разработкам химического оружия, в санкционные списки, говорится в сообщении Совета ЕС.

Совет ЕС ввел санкции против одного высокопоставленного военного чиновника и трех научных сотрудников, работающих в Центре научных исследований и разработок Сирии (CERS).

На сегодняшний день в санкционных списках ЕС по Сирии числится 261 человек. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, и их активы в Европе заморожены.

Кроме того, под европейские санкции также попали в общей сложности 67 компаний.

ЕС впервые ввел ограничительные меры в отношении CERS в декабре 2011 года.

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