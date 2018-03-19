ЕС включил в санкционные списки четырех сирийцев, связав их с разработками химоружия
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Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в понедельник включил четырех граждан Сирии, которые, по мнению Брюсселя, причастны к разработкам химического оружия, в санкционные списки, говорится в сообщении Совета ЕС.
Совет ЕС ввел санкции против одного высокопоставленного военного чиновника и трех научных сотрудников, работающих в Центре научных исследований и разработок Сирии (CERS).
На сегодняшний день в санкционных списках ЕС по Сирии числится 261 человек. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, и их активы в Европе заморожены.
Кроме того, под европейские санкции также попали в общей сложности 67 компаний.
ЕС впервые ввел ограничительные меры в отношении CERS в декабре 2011 года.
бф ар
Интерфакс