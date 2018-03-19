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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 13:17 19.03.2018 - 13:17

(обновленная версия, добавлен 2-й абзац)

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в понедельник включил четырех граждан Сирии, которые, по мнению Брюсселя, причастны к разработкам химического оружия, в санкционные списки, говорится в сообщении Совета ЕС.

"ЕС в соответствии со своей политикой борьбы против распространения и использования химического оружия внес (в список - ИФ) этих четырех лиц по причине их роли в разработке химического оружия и его применения против гражданского населения", - говорится в коммюнике распространенном в Брюсселе.

Совет ЕС ввел санкции против одного высокопоставленного военного чиновника и трех научных сотрудников, работающих в Центре научных исследований и разработок Сирии (CERS). При этом санкции против этого центра действуют с 1 декабря 2011 года.

Коммюнике также напоминает, что ЕС уже принимал 17 июля 2017 года ограничительные меры против сирийцев за их роль в разработке и в использовании химического оружия

На сегодняшний день в санкционных списках ЕС по Сирии числится 261 человек. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, и их активы в Европе заморожены.

Кроме того, под европейские санкции также попали в общей сложности 67 компаний.

Действующие против Сирии санкции включают также нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые виды инвестиций, заморозку авуаров Центрального банка Сирии в ЕС, экспорт оснащения и технологий, способных быть использованными во внутренних репрессивных целях, и оборудование, предназначенное для слежки и перехватов в Интернете. Эти меры были продлены в последний раз 29 мая 2017 года и действуют до 1 июня 2018 год

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