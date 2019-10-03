Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз выступает за объективное расследование гибели людей в ходе протестов в Багдаде, заявляют в Брюсселе.
"ЕС ожидает, что иракские силы безопасности будут проявлять максимальную сдержанность при действиях на акциях протеста, а протестующие - обеспечивать мирный характер акций", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), что, распространенном в четверг в Брюсселе.
"Заявление премьер-министра (Адиля - ИФ) Абдул-Махди, подтверждающее право на мирный протест и свободу выражения мнений при признании в то же время законных требований протестующих, идет в правильном направлении. ЕС поддерживает начавшееся расследование событий, которое должно быть заслуживающим доверия и быстрым", - отмечается в заявлении.
По его словам, события в Ираке являются еще одним свидетельством неотложной необходимости удовлетворения потребностей и чаяний иракского народа, в частности, путем проведения эффективных экономических реформ.
"ЕС готов поддержать усилия в этом направлении", - заверяют в Брюсселе.
Как сообщалось, за последние два дня по меньшей мере 12 человек погибли в ходе протестов в Багдаде, свыше 800 получили ранения.
Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг.
1ов ав