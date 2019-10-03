Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 18:08

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз выступает за объективное расследование гибели людей в ходе протестов в Багдаде, заявляют в Брюсселе.

"ЕС ожидает, что иракские силы безопасности будут проявлять максимальную сдержанность при действиях на акциях протеста, а протестующие - обеспечивать мирный характер акций", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), что, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Заявление премьер-министра (Адиля - ИФ) Абдул-Махди, подтверждающее право на мирный протест и свободу выражения мнений при признании в то же время законных требований протестующих, идет в правильном направлении. ЕС поддерживает начавшееся расследование событий, которое должно быть заслуживающим доверия и быстрым", - отмечается в заявлении.

По его словам, события в Ираке являются еще одним свидетельством неотложной необходимости удовлетворения потребностей и чаяний иракского народа, в частности, путем проведения эффективных экономических реформ.

"ЕС готов поддержать усилия в этом направлении", - заверяют в Брюсселе.

Как сообщалось, за последние два дня по меньшей мере 12 человек погибли в ходе протестов в Багдаде, свыше 800 получили ранения.

Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг.

1ов ав

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