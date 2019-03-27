Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия выделила дополнительно 50 млн евро на чрезвычайную помощь Венесуэле, чтобы поддержать наиболее нуждающиеся слои населения.
Этот транш Еврокомиссия объясняет резким ухудшением гуманитарной ситуации в стране. Она также соответствует обязательствам ЕС по Декларации Международной контактной группы в Монтевидео. На сегодняшний день с 2018 года общая помощь ЕС Венесуэле в период кризиса составила 117,6 млн евро.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила в этой связи, что помощь народу Венесуэлы направляется "беспристрастным образом и по независимым каналам без какой-либо попытки политизировать ее доставку".
Дополнительная поддержка включает в себя временное жилье, медицинское обслуживание, продовольствие, питьевую воду и средства санитарии, а также помощь школам.
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