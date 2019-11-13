Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 14:34

Брюссель. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о дополнительном пакете гуманитарной помощи в 35 млн евро для африканского региона Сахель.

"От Мавритании до Чада многочисленное уязвимое население находится под угрозой голода по причине всё возрастающего недостатка безопасности и увеличения конфликтов в Сахеле. Выживаемость все более значительного числа людей зависит от гуманитарной помощи, которую мы оказываем", - приводятся в коммюнике, распространенном в Брюсселе, слова члена ЕК по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

"Мы по-прежнему решительно настроены помогать нуждающимся людям и поддерживать гуманитарные организации, которые поставляют помощь в этот регион", - заявил еврокомиссар.

В Брюсселе отмечают, что увеличение конфликтов и их расширение в странах Сахеля усиливает давление на и без того уязвимые местные сообщества.

Объявленное в среду финансирование помощи будет выделено гуманитарным организациям, представленным в Буркина-Фасо, Чаде, Мали, Мавритании и Нигере, говорится в сообщении Еврокомиссии.

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