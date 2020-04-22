Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 14:28

*** Украина получит 1,2 млрд евро в форме займа на выгодных условиях

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду об одобрении предложения по пакету макроэкономической помощи в 3 млрд евро десяти государствам-партнерам с целью помочь им смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.

"Поддержка наших соседей очень важна в это кризисное время для сохранения стабильности всего региона. В рамках глобального ответа ЕС на пандемию коронавируса мы должны помочь соседним странам смягчить наихудшие последствия для экономики", - заявил заместитель председателя ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

Предложение, одобренное Еврокомиссией, предусматривает следующее распределение средств: Албания - 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия -150 млн евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдавия - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро), Тунис - 600 млн евро, и Украина - 1,2 млрд евро.

В коммюнике уточняется, что эти средства будут предоставлены "в форме займов на очень выгодных условиях".

Это предложение Еврокомиссии должны в дальнейшем утвердить Европейский парламент и Совет ЕС.

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