Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 14:47 30.09.2018 - 14:47

Брюссель. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия объявила в воскресенье о выделении 1,5 млн евро в качестве первоочередной срочной помощи в связи с землетрясением в Индонезии.

"Наше финансирование поможет наиболее уязвимым, а также будет содействовать обеспечению первостепенного снабжения, такого как продовольствие, жилье, водоснабжение, санитария и медикаменты. Это солидарность ЕС в действии", - приводятся в коммюнике слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

Кроме того, отмечается, что Еврокомиссия предпринимает гуманитарную экспертизу в этом районе, чтобы способствовать координации усилий ЕС по оказанию чрезвычайной помощи, а также активирует аварийную спутниковую картографическую службу ЕС Copernicus.

В Брюсселе сообщают, что Координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации в постоянном режиме следит за развитием событий и готов оказать дальнейшую поддержку по мере необходимости.

1ов аг

Neuer Inhalt Horizontal Line